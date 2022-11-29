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دينا في “حكايات الماميز” تواصل الفنانة دينا فؤاد تصوير مسلسلها الجديد “حكايات الماميز” مع خالد سليم، والمكون من 15 حلقة والمنتظر عرضه قريبا، وهو من سيناريو سمر طاهر وريم يوسف ومي سعد وإخراج أحمد صالح. وشاركت دينا فؤاد في مسلسل “وجه القمر” من خلال حكاية “ماريونيت”أكمل القراءة »
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