حوادث
انتحال صفة مندوب طبي لسرقة السيارات
جانح استغل بطاقة الضحية للنصب على وكالات تسابق المصالح الأمنية التابعة لولاية أمن مراكش، الزمن، لإيقاف جانح خطير أسقط عددا من أصحاب وكالات سيارات الكراء في شركه، إضافة إلى الضحية الرئيسي الذي ينتحل صفته وهويته في عمليات النصب والاحتيال. وحسب مصادر “الصباح”، فإن المشتبه فيه اختار الاستعانةأكمل القراءة »
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