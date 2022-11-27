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أخبار 24/24

“عربدة” على موظفين بجماعة سيدي بليوط

منذ 15 ثانية
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عربد مواطن، أول أمس (الجمعة)،  على موظفين بجماعة سيدي بليوط بالبيضاء، لحظة أذان صلاة الجمعة، بعد أن طلب منه مسؤول بها  ترك وثيقة، يريد المصادقة عليها بالمصالح المختصة، والعودة لتسلمها بعد الصلاة.

وكشفت مصادر مطلعة ل” الصباح” أن المواطن أهان مسؤولين بالمصلحة بالسب والشتم، قبل أن يتدخل شخص ثان ويسانده، ليروج معلومات مغلوطة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتشهد مصلحة تصحيح الإمضاءات إقبالا كبيرا من قبل المواطنين الراغبين في المصادقة على بعض الوثائق، ما يتطلب من الموظفين بدل مجهودات كبيرة.

(ي ق)

منذ 15 ثانية
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