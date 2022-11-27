الركراكي:” ما جيناش لقطر باش نفرجو”

قال وليد الركراكي، مدرب المنتخب المغربي، إن مباراة بلجيكا غادي تكون صعيب بزاف، و”خاصنا نربحو باش ندوزوا”.

وأوضح الركراكي في ندوة صحافية، أن هناك مباريات يلزم أن تفوز فيها وأن تلعب بواقعية، قائلا”جينا لقطر باش نربحو وندوزو، ما شي نفرجو”.

وأضاف الركراكي أن المنتخب المغربي في حال فاز على بلجيكا وتأهل سيكون أكثر في الدور الثاني، “المهم هو أن تكونوا مزيانيين اليوم الأحد بملعب الثمامة”.

وأكد الركراكي أن التعادل أمام بلجيكا أفضل من الخسارة، لأنه سيحافظ على حظوظنا في التأهل.

ودعا الناخب الوطني الجمهور والصحافيين إلى مساندة اللاعبين وتشجيعهم “نشجعوا منتخبنا ونديرو النية، ما شي نتسناو الهزيمة باش نقولوا هداك راس لافوكا فيه غير الفهامات، رآه الكرة غادي تضرب في البوطو وتخرج”.

(ع.ك) قطر