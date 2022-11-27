البرلمان العربي يبحث تطورات الأوضاع فى دول عربية

عقد البرلمان العربي أشغال جلسته العامة الثانية من الفصل التشريعي الثالث بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، لبحث عدد من من المواضيع المرتبطة بتطورات الأوضاع في المنطقة العربية، سيما القضية الفلسطينية.

ويمثل المغرب في هذا الاجتماع الذي يستمر على مدى يومين (26-27 نونبر) وفد يضم كلا من أحمد شدا، عضو اللجنة الخارجية والسياسية والأمن القومي بالبرلمان العربي، والنائبة خديجة حجوبي ، نائبة رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والثقافية والمرأة والشباب، والنائب محمد عياش ، عضو لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان بذات الهيئة.

ويناقش البرلمان في جلسته العامة تقارير اللجان النوعية، في مقدمتها تقرير لجنة فلسطين، ومستجدات الأوضاع في فلسطين والوقوف على الجرائم والانتهاكات المستمرة لسلطات الاحتلال في القدس، واعتداءاتها على المسجد الأقصى المبارك والمقدسات الدينية.

كما يناقش تطورات الأوضاع فى اليمن وليبيا والعراق ورفض التدخلات الايرانية والتركية في الشؤون الداخلية للدول العربية وكذلك مشروع بيان رفض التصريحات الأوروبية بشأن التدخل في الشؤون الداخلية للكويت.

وفضلا عن ذلك، يبحث البرلمانيون العرب مذكرة بشأن إعداد مشروع قانون استرشادي عربي لمكافحة العنف الأسري، وتقرير الحالة الاجتماعية في العالم العربي والمسودة الثانية لتقرير حالة حقوق الإنسان في العالم العربي للعام 2021، وخارطة طريق مكافحة عمل الأطفال في المنطقة العربية ومشروع قانون استرشادي يهم حماية الخصوصية ومكافحة جرائم الابتزاز الإلكتروني في الدول العربية.

(ومع)