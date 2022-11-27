القنوات الناقلة لمباراة المنتخب أمام بلجيكا

يمكن متابعة مباراة المنتخب الوطني مع المنتخب البلجيكي، عبر مجموعة قناة بي إن سبورتس ماكس، وقناة الكأس الرياضية اكسترا، كما يمكن للجماهير المغربية مشاهدتها عبر البث الأرضي لقنوات الشركة الوطنية للاذاعة والتلفزة المغربية.

وستجرى المباراة الودية أرضية ملعب الثمامة اليوم الأحد عند الساعة الثانية ظهرا ضمن منافسات كأس العالم، 2022.

يذكر أن المنتخب البلجيكى يتصدر المجموعة السادسة بثلاث نقاط بعد فوزه على كندا بهدف دون رد في الجولة الأولى للمجموعة، بينما يتقاسم المنتخب الوطني وكرواتيا المركز الثاني برصيد نقطة واحدة، مع تذيل رفاق ألفونسو ديفيز الترتيب دون رصيد من النقاط.