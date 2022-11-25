أجواء احتفالية في مباراة قطر والسنغال

خيمت أجواء احتفالية رائعة قبل مباراة المنتخبين القطري والسنغالي، اليوم (الجمعة) بملعب التمامة.

وتابعت “الصباح” توافد جمهور العنابي والتيرانغا بأهازيج فلكلورية ممزوجة برقصات واناشيد تتغنى بالمنتخبين، ولاعبيهما.

واستمرت الاحتفالات بمدرجات الملعب، إذ حاول الجمهور إضفاء حماس استثنائي على المباراة.

وعرفت المباراة حضور مشجعين من جنسيات مختلفة، مرتدين الزي الرسمي القطري، وقمصان العنابي، فيما كان حضور أنصار المنتخب السنغالي اقل، لكنه ظل فعالا ومؤثرا خلال المباراة.

(ع.ك) قطر