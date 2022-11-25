السفارة تدخل على خط مونديال الجمهور

شرع منتخب الجمهور، المتكون من أفراد الجالية المغربية المقيمة في قطر، في التحضير، للمشاركة في النسخة الأولى لكأس العالم المخصص للجمهور.

وكشفت مصادر مطلعة، أن السفارة المغربية، المعتمدة في الدوحة، قررت مساندة منتخب مغاربة قطر، للمشاركة في البطولة العالمية، وذلك بتخصيص بذل رياضية وأقمصة للاعبين.

وأطلق الاتحاد الدولي لكرة القدم النسخة الأولى، على هامش فعاليات نهائيات كأس العالم المقامة في قطر إلى غاية 18 دجنبر المقبل.

وخصص “فيفا” 25 ألف دولار لبطل العالم، على أن تنطلق المباريات، في فاتح وثاني دجنبر المقبل، ولا تتعدى أطوارها 10 دقائق، كما ستجرى في ملاعب صغيرة مخصصة للحدث بالدوحة.

وقال أيمن الفارسي، عميد منتخب الجمهور، إن السفارة المغربية لم تتوان في تقديم دعمها ومساندتها للاعبين، الذين سيمثلون المغرب في كأس العالم.

وأشاد الفارسي بالدور الكبير الذي يلعبه كذلك حسن عبيد، رئيس رابطة مغاربة قطر، من أجل ضمان مشاركة فعالة لأسود الجمهور.

(ع.ك) قطر