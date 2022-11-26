الرياضة
أسنان سايس تدخله مصحة بالدوحة
هيفتي أعد تقريرا حول حالة العميد نقل رومان سايس، لاعب المنتخب الوطني، إلى مصحة بالدوحة، صباح أول أمس (الخميس)، من أجل إجراء بعض العلاجات على أسنانه، قبل العودة إلى تداريب الأسود، استعدادا لمباراة بلجيكا، المقرر إجراؤها، غدا (الأحد). وعلمت “الصباح”، أن سايس أشعر الطاقم الطبي ووليد الركراكي،أكمل القراءة »
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