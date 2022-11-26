الرياضة
ثلثا المغاربة يتابعون المونديال
20 في المائة توقعوا بلوغ المنتخب نصف النهائي والأغلبية ستشاهده بالمنازل والمقاهي أوضح استطلاع حديث، أجرته مؤسسة “سونيرجيا”، حول موضوع المغاربة وكأس العالم، أن المغاربة من أكثر الشعوب “هوسا” بكرة القدم، إذ صرحت نسبة 63 في المائة أنها ستتابع كأس العالم، و33 في المائة قالوا إنهم لنأكمل القراءة »
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