الرياضة
رسالة رياضية: حظوظ
يخوض المنتخب الوطني أهم مباراة له في مونديال قطر، عندما يواجه نظيره البلجيكي، غدا (الأحد)، بملعب الثمامة. وتكمن أهمية المباراة في أنها ستحدد مصير المنتخب الوطني في البطولة، ذلك أنه مطالب بتفادي الهزيمة للمحافظة على حظوظه، في انتظار باقي النتائج، كما تكمن في قيمة المنافس، الذي يضمأكمل القراءة »
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