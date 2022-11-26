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أسبوع الفيلم من أجل حقوق النساء
عروض بالرباط تنظمها هيأة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين تحتضن قاعة سينما النهضة بالرباط، من خامس وعشرين نونبر الجاري إلى تاسع وعشرين منه، فعاليات أسبوع الفيلم من أجل حقوق النساء والفتيات حول موضوع مناهضة العنف والتمييز القائم على النوع الاجتماعي. ويأتي تنظيم التظاهرة السينمائية من قبل هيأةأكمل القراءة »
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