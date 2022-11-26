الرياضة
اليميق: بلجيكا لن يخيفنا
قال لـ “الصباح” إن غياب الفعالية وراء التعادل أمام كرواتيا قال جواد اليميق، الدولي المغربي والمحترف ببلد الوليد الإسباني، إن المنتخب الوطني قادر على هزم بلجيكا في مباراته الثانية، غدا (الأحد). وأضاف اليميق في حوار مع «الصباح»، أن بلجيكا ليس منتخبا مخيفا رغم قوته وتمرس لاعبيه، مؤكداأكمل القراءة »
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