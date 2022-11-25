الرياضة
هكذا تابع الجمهور الأسود في الهواء الطلق
شاشتان عملاقتان بـ «موروكو مول» و»أنفا بارك» تستقطبان الآلاف دعما للمنتخب وضعت وكالة خاصة، شاشتين عملاقتين بفضاءين بالبيضاء، للسماح للجماهير الشغوفة بكرة القدم، لمتابعة مباريات كأس العالم بقطر، التي انطلقت نهاية الأسبوع الماضي، بالدوحة. وأطلقت الشركة الخاصة شاشة أولى ب”موروكو مول”، بشاطئ عين الذئاب، تزامنا مع شاشةأكمل القراءة »
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