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مونديال قطر… “لي بغا يقرا العام طويل”

منذ 40 ثانية
مؤسسات تعليمية تجهز قاعات لمتابعة مباراة كرواتيا وأخرى تسمح بارتداء أقمصة المنتخب لن يشرد خيال التلاميذ، اليوم (الأربعاء)، بقاعات الدرس، في انتظار نتيجة المنتخب الوطني لكرة القدم ضد نظيره الكرواتي، ولن ينشغلوا بـ “لعبة” التنبؤ بتشكيلة المنتخب، كما لن يشعروا بالملل من حصص دراسية تزامن توقيتها معأكمل القراءة »

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منذ 40 ثانية


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