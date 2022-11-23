الأولى
تحت الدف
في جماعة البيضاء وحدها يمكن أن ينتقل موظف تقني من درجة أدنى إلى درجة أعلى، دون أن يشعر بالفرق، والدليل على ذلك أن المشرفين على إعداد امتحانات الكفاءة المهنية، لا يبذلون أي مجهودات حتى لتغيير الأسئلة الخاصة بكل فئة. حدث ذلك، الأحد الماضي بمراكز إجراء الامتحانات، إذأكمل القراءة »
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