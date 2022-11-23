fbpx
الأولى

تحت الدف

منذ دقيقة واحدة
في جماعة البيضاء وحدها يمكن أن ينتقل موظف تقني من درجة أدنى إلى درجة أعلى، دون أن يشعر بالفرق، والدليل على ذلك أن المشرفين على إعداد امتحانات الكفاءة المهنية، لا يبذلون أي مجهودات حتى لتغيير الأسئلة الخاصة بكل فئة. حدث ذلك، الأحد الماضي بمراكز إجراء الامتحانات، إذأكمل القراءة »

هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ دقيقة واحدة


زر الذهاب إلى الأعلى