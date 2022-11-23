الصباح الـتـربـوي
لغات التدريس… الدائرة المغلقة
وزير التربية الوطنية يعيد النقاش إلى بدايته وانتقادات للتخبط في وضع سياسة لغوية قارة أعاد شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، النقاش حول الهندسة اللغوية بمؤسسات التعليم إلى بدايته، علما أن القطاع مؤطر برؤية إستراتيجية تمتد إلى 2030، خصت هذا الموضوع بدعامة كاملة (الدعامة التاسعة).أكمل القراءة »
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