fbpx
حوادث

قرض بـ900 مليون بوثيقة مزورة

منذ 53 ثانية
الفرقة الوطنية تطيح بنجل ثري بالجديدة وموظف متورطين في التحايل على البنك أوقفت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أخيرا، موظفا بجماعة ضواحي الجديدة، لتورطه في المصادقة على وثيقة مزورة، يوافق فيها ثري بالمنطقة لابنه من أجل وضع عقاره رهنا لدى البنك للحصول على قرض بـ 900 مليون. وحسبأكمل القراءة »

هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 53 ثانية


زر الذهاب إلى الأعلى