حوادث
قرض بـ900 مليون بوثيقة مزورة
الفرقة الوطنية تطيح بنجل ثري بالجديدة وموظف متورطين في التحايل على البنك أوقفت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أخيرا، موظفا بجماعة ضواحي الجديدة، لتورطه في المصادقة على وثيقة مزورة، يوافق فيها ثري بالمنطقة لابنه من أجل وضع عقاره رهنا لدى البنك للحصول على قرض بـ 900 مليون. وحسبأكمل القراءة »
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