حوادث
مصرع شابين اختناقا في بئر بالحسيمة
علم من مصدر، أن شابين يبلغان من العمر على التوالي 35 سنة و33، لقيا مصرعهما أخيرا، اختناقا داخل بئر تقليدية بدوار بني عيسى التابع للجماعة الترابية عبد الغاية السواحل، قيادة إكاون، بإقليم الحسيمة. وأوضح المصدر ذاته، أن التحقيقات الأولية التي باشرتها عناصر الضابطة القضائية التابعة للدرك الملكيأكمل القراءة »
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