حوادث
تفكيك عصابة لسرقة النساء بطنجة
أطاحت مصالح أمن طنجة، أخيرا، بعصابة خطيرة تحترف اعتراض سبيل النساء والفتيات باستعمال سيارة للكراء، وتقوم بسرقة ما بحوزتهن من أموال وممتلكات وهواتف محمولة تحت طائلة العنف والتهديد باستخدام أسلحة بيضاء، قبل اعتقال عنصرين من أفرادها، فيما تمكن الثالث من الفرار. وأفاد مصدر أمني، أن عملية إيقافأكمل القراءة »
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