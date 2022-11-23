الصباح الـتـربـوي
مؤشر تنافسية المواهب
لم يتمكن المغرب من حجز مكان مشرف، ضمن الدول الـ 20 الأولى، في مؤشر تنافسية المواهب، الذي يعتبر تقريرا مرجعيا سنويا شاملا، يقيس كيف تنمو الدول والمدن، وكيف تجذب المواهب وتحافظ عليها. ويوفر التقرير أيضا قاعدة معطيات لصناع القرار لفهم مشهد تنافسية المواهب العالمي، وتطوير إستراتيجيات تدعمأكمل القراءة »
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