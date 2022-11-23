حوادث
كتابة الضبط تثير احتقانا بفاس
كتابة الضبط تثير احتقانا بفاس أغضب إسناد مهام كتابة الضبط لغرباء عن القطاع بمحاكم فاس، نقابة قطاعية نبهت إلى خطورة ذلك واستباحة حرمة هذه المهام، ما ينعكس سلبا على حقوق المتقاضين وإصلاح مرفق العدالة، ويعطي صورة سيئة عنه بعدما أسندت تلك المهام لمتدربين وعمال إنعاش ومشاريع برنامجأكمل القراءة »
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