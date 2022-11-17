نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي: أمطار وهبات رياح قوية

أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية بأن أمطارا قوية (30 إلى 50 ملم) وهبات رياح قوية (70 إلى 85 كلم في الساعة) مرتقبة يومي الجمعة والسبت بعدد من أقاليم المملكة.

وأوضحت المديرية، في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالي، أن أمطارا قوية تتراوح مقاييسها ما بين 30 و50 ملم، مرتقبة غدا الجمعة من الساعة الثالثة فجرا إلى الساعة الثالثة بعد الزوال بأقاليم الحسيمة وشفشاون والعرائش وطنجة-أصيلة والفحص-أنجرة والمضيق-الفنيدق وتطوان ووزان والقنيطرة.

وأضافت المديرية أن هبات رياح قوية تتراوح سرعتها ما بين 70 و 85 كلم في الساعة، مرتقبة ابتداء من الثانية عشرة زوالا من يوم غد الجمعة إلى الساعة السادسة من مساء بعد غد السبت، وستهم كلا من أقاليم الحسيمة وفجيج وتاوريرت وجرادة والدريوش وجرسيف والناظور والصويرة وتازة.