حوادث
طالب ماستر يتزعم شبكة “قرقوبي”
يقتنيه من مزوده بالجملة ويعيد بيعه لوسطاء لتوزيعه على مروجين بالتقسيط أحالت الشرطة القضائية للبرنوصي بالبيضاء، أول أمس (الثلاثاء)، طالبا في الماستر وستة متهمين على وكيل الملك بالمحكمة الزجرية بالبيضاء، بتهمة تكوين شبكة متخصصة في الاتجار في الأقراص المهلوسة، بعد أن وقعوا في كمائن نصبتها عناصر الشرطةأكمل القراءة »
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