حوادث
ألف درهم تطيح بعون سلطة
شرعت المحكمة الابتدائية بالمحمدية، الاثنين الماضي، في النظر في قضية تتعلق بالرشوة والابتزاز تورط فيها عون سلطة بتراب جماعة بني يخلف. وحسب مصادر “الصباح”، تأتي محاكمة عون السلطة برتبة «مقدم»، بعد قرار وكيلة الملك بالمحمدية متابعته في حالة اعتقال،من أجل طلب وتسلم رشوة للامتناع عن القيام بعملأكمل القراءة »
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