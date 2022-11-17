الأولى
صرخة فنانة مغربية بسجون قطر
زوجها الثري أجبرها على الإجهاض فرفعت دعوى ضده في لندن ثم استدرجها للانتقام أطلقت أسرة الفنانة المغربية نوال أحمد العمادي، المعروفة في الأوساط الفنية الخليجية بلقب “خلود”، حملة لإطلاق سراحها من سجون قطر، وتوفير شروط المحاكمة العادلة، وعدم الخضوع لنفوذ وعلاقات أحد رجال الأعمال القطريين. وكشفت شقيقةأكمل القراءة »
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