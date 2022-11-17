الأولى
التحقيق في مشروع ترفيهي على ملك الدولة
ورط عقار مساحته 20 هكتارا، مسؤولين بجماعة سطات، بعد تفويته في 2016 إلى مستثمر لإنجاز مشروع سياحي وترفيهي، رغم أنه كان موضوع نزع الملكية في التسعينات، قبل أن تأمر سلطات المدينة بتوقيف الأشغال، بعدما ظهر أن عملية التفويت تشوبها خروقات عديدة، كما تقدم عدة أشخاص أمام القضاء،أكمل القراءة »
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