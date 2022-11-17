الأولى
تحت الدف
تدبير أزمة القطاع الفلاحي عرى هشاشة برامج الوزارة، وافتقادها لعنصر المعايشة والاحتكاك الميداني من جهة، والاستشراف المستقبلي، المبني على توقعات علمية دقيقة من جهة ثانية. فرغم أن ندرة التساقطات أصبحت السمة الطاغية على الظروف المناخية، مع ما تلاها من استنزاف للفرشة المائية، مازالت الوزارة تدعم مشاريع السقي،أكمل القراءة »
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