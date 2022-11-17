مجتمع
جبهة “سامير” تهاجم مجلس المنافسة
هاجمت الجبهة الوطنية لإنقاذ مصفاة “سامير” تقرير مجلس المنافسة الخاص بأسعار المحروقات، مؤكدة أن المجلس تحاشى الجهر بحقيقة ارتفاع أسعار المحروقات، جراء ارتفاع أرباح الفاعلين، بسبب غياب الحد الأدنى من مقومات التنافس في السوق، وتغييب المنافسة من قبل التكرير المحلي، بسبب حذف الدعم عن المحروقات، دون وضعأكمل القراءة »
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