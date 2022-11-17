مجتمع
زيادة جديدة في “لحم الفقراء”
تكاد موجة الغلاء تزحف على الأسعار المعقولة لجل المواد الأساسية، فبعد الزيادات الأخيرة في أسعار الدواجن، التي انتقلت من 12 درهما للكيلوغرام الواحد للدجاج الحي إلى 23 درهما، يرتقب أن يرتفع السعر في الأيام المقبلة، بعد إعلان شركات الأعلاف زيادة جديدة، وهو ما استنفر المهنيين والمستهلكين، إذأكمل القراءة »
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