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التكنولوجيا رفعت حالات الاكتئاب

منذ 18 ثانية
وفاء مصطفى استشارية التنمية البشرية قدمت ست نصائح لتنشئة أطفال أسوياء نفسيا أكدت استشارية التنمية البشرية وتطوير الذات، الدكتورة وفاء مصطفى، أن الصحة النفسية تعد منظومة متكاملة من الخصائص النفسية والاجتماعية بالدرجة الأولى، لأنها تعتمد على التكيف والتأقلم مع البيئة الداخلية والخارجية وقابلية الإنسان للتعلم وتعليم قيمأكمل القراءة »

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منذ 18 ثانية


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