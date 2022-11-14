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الصباح الفني

قالوا

منذ 10 ثواني
مستغانمي كتبت‭ ‬الروائية‭ ‬الجزائرية‭ ‬أحلام‭ ‬مستغانمي‭ ‬تدوينة‭ ‬جاء‭ ‬فيها‭ “‬لا‭ ‬تخشى‭ ‬خسارة‭ ‬الأشخاص،‭ ‬لكن‭ ‬عليك‭ ‬أن‭ ‬تخشى‭ ‬نفسك‭ ‬وأنت‭ ‬تحاول‭ ‬إسعاد‭ ‬الجميع‭”.‬ لمسيح كتب‭ ‬الشاعر‭ ‬والزجال‭ ‬أحمد‭ ‬لمسيح‭ ‬تدوينة‭ ‬جاء‭ ‬فيها‭ “‬كيف‭ ‬توقظون‭ ‬الذكريات‭ ‬بسحر‭ ‬صامت‭ ‬وتتركوني‭ ‬لوحدي‭ ‬أصلي‭ ‬لها‭ ‬وأتوهم‭ ‬أني‭ ‬لم‭ ‬أكن‭ ‬أتوهم؟‭”‬ راوية كتبت‭أكمل القراءة »

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منذ 10 ثواني


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