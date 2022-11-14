الصباح الفني
قالوا
مستغانمي كتبت الروائية الجزائرية أحلام مستغانمي تدوينة جاء فيها “لا تخشى خسارة الأشخاص، لكن عليك أن تخشى نفسك وأنت تحاول إسعاد الجميع”. لمسيح كتب الشاعر والزجال أحمد لمسيح تدوينة جاء فيها “كيف توقظون الذكريات بسحر صامت وتتركوني لوحدي أصلي لها وأتوهم أني لم أكن أتوهم؟” راوية كتبتأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا