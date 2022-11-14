وطنية
شباب المخيمات… الوجه الآخر للظلام الجزائري!
بات معينا لا ينضب وشريانا حيا لتغذية التطرف بشمال إفريقيا بقلم: الفاضل الرقيبي تعقد هذه الأيام بمخيمات تندوف الجزائرية ندوة ثالثة لما سمي “سياسات الشباب”، تمولها جنوب إفريقيا والجزائر، لأجل تقديم صورة مغلوطة عن واقع الشباب داخل معسكرات تندوف. هذه الندوة شهدت العديد من الجدالات والنقاشات بينأكمل القراءة »
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