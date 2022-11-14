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بونعيلات رئيسة لجنة الفيلم بجهة سوس
قالت إن عملها سينصب على الترويج للفرص المتاحة لتصوير الأفلام بالمنطقة انتخبت المخرجة والمنتجة دمنة بونعيلات، رئيسة لجنة الفيلم بجهة سوس ماسة، وذلك في إطار تجديد هياكل الجمعية التي تهدف إلى النهوض بالصناعة السينمائية بالجهة بتعاون مع مختلف المؤسسات المعنية. وقالت بونعيلات إن لجنة الفيلم تروم تحقيقأكمل القراءة »
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