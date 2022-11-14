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تحكم عن بعد يهدد بنسف الحكومة
قصف بالوكالة يعيد شبح اختراق البرلمان وعودة حسابات زمن الأحزاب الإدارية تسقط فصل السلط لم يتردد رشيد لزرق، أستاذ القانون العام بجامعة محمد الخامس (الرباط)، في وصف النيران الصديقة التي تعرضت لها الحكومة، الجمعة الماضي، خلال الجلسة العمومية المخصصة لمناقشة الجزء الثاني من مشروع قانون مالية 2023،أكمل القراءة »
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