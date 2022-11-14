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ملاحقة 13 مسؤولا في صفقات السكر
اقتناء آلة تلفيف بمبلغ يفوق مليارا دون استعمالها وقروض بخمسة ملايير دون ضمانات وجد مسؤولون كبار بمعامل السكر بسيدي سليمان وسيدي علال التازي ومشرع بلقصيري والقصر الكبير ومناطق أخرى بالغرب، أنفسهم أمام جرائم ثقيلة تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ، سطرتها في حقهم قاضية التحقيق بالغرفةأكمل القراءة »
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