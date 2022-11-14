حوادث
محامية لقاض: “إن كيدهن عظيم”
قالت إنه من السهل على الفتيات الحصول على شهادة طبية وتقديم شكاية بالاغتصاب مناقشة قضايا الاعتداءات الجنسية والاغتصاب وهتك العرض، من الملفات التي تتطلب نوعا من الجرأة في إظهار مختلف وسائل الإثبات لإقناع القضاة بتكوين قناعتهم في هذا النوع من النوازل قبل استصدار الأحكام. وأثيرت قضية عرضتأكمل القراءة »
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