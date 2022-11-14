افتتاحية
سقطة المهاجري!
ماذا لو وقع المشهد نفسه في الجمعية الوطنية الفرنسية على سبيل المثال؟ بمعنى، ما الذي كان سيقع بالضبط، لو صعد جون بول ماتيي، رئيس المجموعة البرلمانية لحزب “مودم”، العضو في تحالف تيار الوسط الحاكم، إلى المنصة، وهاجم إليزابيث بورن، رئيسة الوزراء، وسفه مشروع قانون البرمجة المالية العموميةأكمل القراءة »
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