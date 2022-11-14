الرياضة
إصابة جديدة تربك الركراكي
أبو خلال غادر الملعب مصابا وفحوصات طبية تحسم في مدى إمكانية مشاركته في المونديال تعرضت صفوف المنتخب الوطني لإصابة جديدة، أسبوعا قبل انطلاق فعاليات كأس العالم بقطر. وانضم زكرياء أبو خلال، مهاجم تولوز الفرنسي، إلى قائمة المصابين، بعد تعرضه لإصابة في عضلة الفخذ، خلال المباراة، التي جمعت فريقهأكمل القراءة »
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