اذاعة وتلفزيون
“نور” ديوان جديد للشاعرة فرجي
صدر أخيرا للشاعرة سميرة فرجي عن منشورات “الحلبي”، ديوان شعري جديد بعنوان “نور” في 215 صفحة ويضم عشرين قصيدة. يتضمن الديوان الجديد روائع في الشعر الوطني مثل قصيدة “صبر الكبار”، وقصيدة “مغرب لا يغرب” التي غناها لها الفنان التونسي لطفي بوشناق، و”رسالة من مخدع الحجر”، إلى جانبأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا