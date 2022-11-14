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براني في إسبانيا
تستعد الفنانة كوثر براني لإحياء حفل فني بإسبانيا، يندرج ضمن فعاليات “زيدينغ إكسبو”، وذلك يوم عاشر دجنبر المقبل. وبدأت براني في الترويج لحفلها الفني عبر حسابها الرسمي على “إنستغرام”، إذ نشرت ملصقا له وعلقت قائلة “الجالية المغربية المقيمة بإسبانيا وتحديدا برشلونة، ألقاكم ب”إكسبو ويدينغ” في دورته الثالثةأكمل القراءة »
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