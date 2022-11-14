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ياسمين في “البارون” تشارك الفنانة ياسمين علي ضمن أحداث مسلسل “البارون”، بطولة النجم حسين فهمي، وخالد سليم، وميس حمدان، وعلاء مرسي، وسامي مغاروي، ونهال عنبر، ورزان مغربي وعدد من نجوم الأردن ولبنان. والمسلسل مكون من 15 حلقة، وهو من تأليف وإخراج سامر خضر، الذي يخوض لأولأكمل القراءة »
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