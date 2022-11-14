الرياضة
ججيلي رئيسا لخريبكة
انتخب يوسف ججيلي، رئيسا لأولمبيك خريبكة، خلال الجلسة التكميلية للجمع العام السنوي، التي انعقدت أول أمس (السبت)، بالمركب الثقافي بخريبكة، بحضور 66 منخرطا، من أصل 78. وتنافست لائحتا ججيلي والحبيب الكنوزي، على الرئاسة، بعد انسحاب رحال سلاك وكيل اللائحة الثالثة. وحصل ججيلي على 34 صوتا، فيما ظفرأكمل القراءة »
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