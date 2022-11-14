الرياضة
الكرمة مدربا مؤقتا لبركان
أعلن نهضة بركان، عبر موقعه الرسمي على “فيسبوك”، تكليف أمين الكرمة مدرب فئة الأمل، بالإشراف مؤقتا على تداريب الفريق الأول، خلفا لعبد الحق بنشيخة المقال. وأكد نهضة بركان، في بلاغه أن أمين الكرمة سيقود الفريق الأول، في الفترة الحالية، بداية من المباراة المقبلة أمام الفتح غدا (الثلاثاء)،أكمل القراءة »
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