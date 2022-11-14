الرياضة
حرب “إلترات” تعود إلى الشوارع
ركل ورفس ومطاردات بين مشجعين بالبيضاء أثار اشتباك بين أعضاء من فصيلين لجماهير كرة القدم، مساء أول أمس (السبت)، حالة من الهلع في أوساط سكان ومارة بمنطقة المعاريف بالبيضاء. وعاينت “الصباح” تراشق المشتبكين بالعصي وكراسي المقاهي والمطاعم المجاورة، وتبادل الضرب والركل والرفس، قبل أن يلوذ المشجعون بالفرارأكمل القراءة »
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