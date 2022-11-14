الرياضة
المونديال مجانا على التلفزيون
مباريات الأسود ستبث أرضيا بالإضافة إلى مواجهات أخرى يبث التلفزيون الوطني عشر مباريات في كأس العالم بقطر، التي تنطلق الأحد المقبل، من بينها ثلاث مباريات للمنتخب الوطني الأول، في دور المجموعات. وتنقل المباريات مباشرة أرضيا، بداية من مباراة كرواتيا في 23 نونبر الجاري، في الحادية عشرة صباحا،أكمل القراءة »
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