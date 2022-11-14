الرياضة
رسالة رياضية: سفيان رحيمي
رد اللاعب سفيان رحيمي بطريقة مثالية على عدم استدعائه إلى المنتخب الوطني، المشارك في كأس العالم بقطر، بهدفين وجائزة ورسالة، بغض النظر عما إذا كان أولى بالدعوة من لاعبين آخرين أم لا. فقد سجل رحيمي هدفين، أنقذ بهما فريقه العين من الهزيمة أمام الشارقة في منافسات الدوريأكمل القراءة »
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