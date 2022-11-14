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وطنية

عبد‭ ‬النباوي‭: ‬القضاء‭ ‬معني‭ ‬بالحكامة‭ ‬الجيدة

منذ 7 ثواني
قال‭ ‬محمد‭ ‬عبد‭ ‬النباوي،‭ ‬الرئيس‭ ‬المنتدب‭ ‬للمجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للسلطة‭ ‬القضائية،‭ ‬إن‭ ‬القضاء،‭ ‬بالنظر‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬يؤديه‭ ‬من‭ ‬خدمات‭ ‬للمتقاضين،‭ ‬يعتبر‭ ‬معنيا‭ ‬بأسس‭ ‬ومبادئ‭ ‬الحكامة‭ ‬الجيدة،‭ ‬لما‭ ‬لتلك‭ ‬الخدمات‭ ‬من‭ ‬تأثير‭ ‬على‭ ‬مصالح‭ ‬المتقاضين‭ ‬المادية‭ ‬وعلى‭ ‬حالتهم‭ ‬الشخصية‭ ‬والمعنوية،‭ ‬موضحا‭ ‬أن‭ ‬القضاة‭ ‬والمحاكم‭ ‬وكل‭ ‬مكونات‭ ‬منظومة‭ ‬العدالة‭ ‬معنيون‭أكمل القراءة »

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منذ 7 ثواني


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