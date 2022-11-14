وطنية
عبد النباوي: القضاء معني بالحكامة الجيدة
قال محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، إن القضاء، بالنظر إلى ما يؤديه من خدمات للمتقاضين، يعتبر معنيا بأسس ومبادئ الحكامة الجيدة، لما لتلك الخدمات من تأثير على مصالح المتقاضين المادية وعلى حالتهم الشخصية والمعنوية، موضحا أن القضاة والمحاكم وكل مكونات منظومة العدالة معنيونأكمل القراءة »
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