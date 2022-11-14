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وطنية

ولاية‭ ‬جديدة‭ ‬لبنعبد‭ ‬الله

منذ 10 دقائق
المؤتمر‭ ‬شهد‭ ‬احتجاج‭ ‬تيار‭ "‬لنواصل‭ ‬الطريق‭"         (‬عبد‭ ‬المجيد‭ ‬بزيوات‭)‬
معارضوه‭ ‬يلجؤون‭ ‬إلى‭ ‬المحاكم‭ ‬ومناصروه‭ ‬يتهمونهم‭ ‬بالكذب كما‭ ‬كان‭ ‬متوقعا،‭ ‬تم‭ ‬تجديد‭ ‬الثقة‭ ‬في‭ ‬محمد‭ ‬نبيل‭ ‬بنعبد‭ ‬الله،‭ ‬لقيادة‭ ‬التقدم‭ ‬والاشتراكية،‭ ‬لولاية‭ ‬رابعة،‭ ‬ليلة‭ ‬أول‭ ‬أمس‭ (‬السبت‭)‬،‭ ‬في‭ ‬المؤتمر‭ ‬11‭ ‬للحزب،‭ ‬المنعقد‭ ‬ببوزنيقة،‭ ‬بعد‭ ‬غياب‭ ‬منافس‭ ‬له‭.‬ وقال‭ ‬أحمد‭ ‬زكي،‭ ‬رئيس‭ ‬المؤتمر،‭ ‬إن‭ ‬اللجنة‭ ‬المركزية‭ ‬التي‭ ‬تعد‭أكمل القراءة »

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منذ 10 دقائق


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