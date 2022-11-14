وطنية
ولاية جديدة لبنعبد الله
معارضوه يلجؤون إلى المحاكم ومناصروه يتهمونهم بالكذب كما كان متوقعا، تم تجديد الثقة في محمد نبيل بنعبد الله، لقيادة التقدم والاشتراكية، لولاية رابعة، ليلة أول أمس (السبت)، في المؤتمر 11 للحزب، المنعقد ببوزنيقة، بعد غياب منافس له. وقال أحمد زكي، رئيس المؤتمر، إن اللجنة المركزية التي تعدأكمل القراءة »
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