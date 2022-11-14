الرياضة
الزمامرة يتجرع أول هزيمة
تجرع نهضة الزمامرة مرارة أول هزيمة في الموسم الجاري، بعد إقالة محمد بنشريفة، أمام مضيفه أولمبيك الدشيرة، بهدف لصفر، مساء أول أمس (السبت)، في إطار الدورة العاشرة من بطولة القسم الثاني. وأحرز هدف الفوز للفريق السوسي مهاجمه محمد الهبالي، ورغم الهزيمة حافظ الفريق الدكالي على موقعه فيأكمل القراءة »
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